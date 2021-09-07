 

В Минэнергетики Украины считают, что РФ попытается запустить “Северный поток – 2” до прохождения сертификации газопровода

07.09.2021, 18:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Она отметила, что газовый шантаж со стороны Москвы Берлин ощущает уже сейчас.

“Ситуация очень сложная и геополитически, и экономически, потому что сейчас на себе ощущают этот газовый шантаж уже страны Европейского союза и прежде всего Германия, которая проводит сертификацию этой трубы.  До конца сертификации требуется некоторое время, и после этого Европейская комиссия должна одобрить эту сертификацию. До конца сертификации газопровод не может работать”, – подчеркнула Зеркаль.

По ее словам, “в планах России – запустить газопровод, не дожидаясь этой сертификации”.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечала, что “Северный поток – 2” готов на 99%.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

6 сентября Nord Stream 2 AG заявил, что в Балтийском море уложили последнюю трубу “Северного потока – 2”. Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа трубопроводом в Европу начнутся до конца года. OMV является партнером “Газпрома” и одним из инвесторов “Северного потока – 2”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.04 / Радиация, полученная ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, не повлияла на ДНК их детей – ученые

23.03 / Голикова объяснила отказ РФ от локдауна во вторую волну коронавиурса

09.05 / Сотрудники «Сима-ленд» устроили акцию памяти перед Днем Победы

02.07 / Ямальские вахтовики заразились COVID-19 из-за противозаконных действия руководства

20.06 / В Ровенской области погиб отец девяти детей. Он провалился в яму, которую выкопали бобры, а сверху на него упал конь

01.11 / В РФ за сутки выявили коронавирус у 18,6 тыс. человек

03.10 / Лоза назвал причину смерти Кальянова

27.07 / В РАН оценили сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

01.04 / При обрушении ангара в Ахтубинске погиб человек

24.04 / Нардеп Шевченко объяснил, что поехал к Лукашенко налаживать отношения Украины и Беларуси. Кравчук посоветовал ему немедленно перейти в ОПЗЖ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика