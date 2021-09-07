Стало известно, в чем польза от вечеринок

Американские психологи, проведя исследование в фокус-группах, доказали, что человеку необходимы развлекательные мероприятия в кругу друзей и единомышленников. Оказалось, что отказ от посещения самых обыкновенных вечеринок может способствовать развитию депрессии.

Также ученые провели опрос 200 респондентов, которых затем попросили пройти специальные тесты. В результате оказалось, что уровень счастья и удовлетворенности своей жизнью значительно выше у тех, кто периодически посещает вечеринки.

Наконец, исследователи обратили внимание на Хеллоуин как на самый противоречивый вид развлечения. И здесь также оказалось, что люди, считающие данный праздник глупостью и расточительством, в жизни чувствуют себя довольно-таки уныло.