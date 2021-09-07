Хвалите детские усилия и не берите задачу на себя: способы воспитать настойчивость у своих детей

Воспитание настойчивости у детей является очень правильной и полезной тактикой. Это качество пригодится им не только в дошкольном периоде и во время учебы в школе, но и во взрослой жизни. Вот советы, которые помогут вам воспитать малышей настойчивыми и упорными в достижении поставленных целей.

Не торопите решать за детей трудную задачу

Некоторые родители проявляют нетерпеливость и, как только у ребенка возникают трудности, стараются облегчить им задачу. При такой стратегии воспитания дети становятся менее настойчивыми. В следующий раз ваш сын или дочка не станет долго сидеть и стараться сделать все самостоятельно. Он или она при первой же возможности делегирует свои проблемы вам. Поэтому не торопитесь спешить на помощь. Подождите, пока ребенок рассмотрит все варианты решений. Можете немного подсказать, но лишь тогда, когда им будет приложено максимум усилий. И только после того, как ребенок попросит о помощи, окажите ее.

Покажите пример

Если произошла ситуация, когда малыш не справился самостоятельно, расскажите, с какими проблемами в детстве сталкивались вы. Вспомните, какие задачи, каким способом и как долго приходилось решать вам. Добавьте красок и опишите, как вы были рады тому, что преодолели препятствия самостоятельно. Если есть возможность, продемонстрируйте, как вы решаете вопросы сейчас. Это может быть все, что угодно: от удаленной работы до приготовления сложного блюда. Пусть ребенок видит, как спокойно и в то же время ответственно вы ко всему относитесь.

Подскажите стратегию решения

Не торопитесь сразу делать за малыша то, что у него не получается. Мы договорились, что вы будете оказывать помощь исключительно после того, как он вас об этом попросит. Затем разбейте сложную задачу на несколько менее сложных. Пусть ребенок последовательно справится с каждой из них и получит искомый результат. Наверняка ему это понравится, если процесс будет не таким сложным.

Практикуйте «процессуальную похвалу»

Как только вы вместе приступите к решению задачи, разбив ее на более легкие этапы, старайтесь хвалить малыша за приложенные им усилия. Только не себя, когда вы решаете все за него, а именно ребенка, когда он последовательно будет одерживать победу за победой. Найдите добрые слова поддержки на первом этапе, тогда у него появится мотивация перейти ко второму. И так до тех пор, пока не будет проделана вся работа. Когда все будет решено, постарайтесь описать все позитивные эмоции за ребенка. Скажите, как вы ему завидуете, поскольку наверняка он сейчас гордится своим упорством и чувствует себя удовлетворенным за качественно выполненную работу.

Не сдавайтесь, если ребенок вас провоцирует

Дети могут вести себя по-разному. Один ребенок выполняет то, что ему говорят, другой начинает останавливаться и капризничать на каждом этапе. Будьте готовы к тому, что малыш вам пожалуется на то, что ему надоело, наскучило, что его больше не интересует то, чем он вынужден заниматься. Если действительно увидите, что такое занятие ему категорически не по душе, заставлять не нужно. Возможно, сейчас не самое подходящее время для выполнения. Однако ребенок может вести себя так, чтобы бросить вам вызов или попытаться вами манипулировать с цель. Делегирования вам своих заданий. Постарайтесь подобрать подходящие слова для того, чтобы не вестись на провокацию. Возможно, поможет игровая форма или непродолжительный отдых (прогулка), после которого вы договоритесь о том, чтобы вернуться к решению задачи.

Поощряйте ребенка попробовать новые задания

Помимо обязательных задач, предлагайте ребенку дополнительные, которые его заинтересуют. Поощряйте быть любознательным и настойчивым в достижении своих целей. Постарайтесь привить ему любовь к преодолению препятствий, чтобы он сам был в этом заинтересован.