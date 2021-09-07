 

Медики рассказали, что поможет осенью укрепить иммунитет

07.09.2021, 18:20, Разное
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Медики рассказали, что осенью поможет укрепить иммунитет. По их словам, важно не только правильно питаться, но и заниматься спортом.
Не имеет значения, какой вид физической активности выбирает человек. Он может просто ходить на продолжительные расстояния или же заниматься командными видами спорта. Важно, чтобы осуществлялись движения руками и ногами. При кадрио-нагрузках задействуется вся мышечная система. Например, во время скандинавской ходьбы происходит более быстрое насыщение организма кислородом. Причем, гулять нужно не по асфальту, а по земле.

Осенью главным источником иммунитета являются фрукты и овощи. Когда человек покупает продукты, выращенные не в сезон, то в них нет полезных макро- и микроэлементов. Сейчас важно включить в рацион разноцветные овощи. Кроме того, в рационе должны присутствовать каши, цельнозерновой хлеб, жирная рыба, льняное масло.

Рекомендуется плотно завтракать, чтобы не замерзнуть в осенний период. Утренний прием пищи стимулирует иммунитет, переключается внимание, поэтому у мозга появляется возможность отдохнуть. Если человек перенес COVID-19, то питаться необходимо пищей, которая легко усваивается. Стоит активно есть яблоки и лук, поскольку в данных продуктах содержится кверцетин. Он помогает выработать защитные интерфероны, к тому же за счет него отлично разжижается кровь. Осенью своеобразным лекарством является употребление 30 граммов сала в день. В нем содержится арахидоновая кислота, препятствующая воспалительным процессам.

Что касается приема витаминов, то с этим нужно быть внимательнее. Перед тем, как начать пить тот или иной комплекс, лучше сдать анализы и проконсультироваться с лечащим врачом. Витамины нужно принимать только в том случае, если наблюдается их нехватка.

Источник: www.gazeta.ru



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