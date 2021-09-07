 

Диетолог Русакова перечислила продукты, на которых можно и нужно экономить

07.09.2021, 18:20, Разное
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Для сохранения семейного бюджета некоторые граждане РФ пытаются экономить на продуктах питания. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, на покупке каких продуктов следует экономить, а на каких нельзя.
Дарья Русакова считает, что для нормального и сбалансированного питания ежедневно, в обязательном порядке, в рационе человека должны быть качественные рыба и мясо птицы, а также кисломолочные продукты. Экономить на этой группе товаров и употреблять в пищу изделия с различными искусственными заменителями не стоит.

Для сохранения семейного бюджета, без всякого вреда для организма, можно сэкономить на местных сезонных фруктах и овощах. Они будут иметь низкую стоимость, но при этом содержать множество полезных веществ и витаминов.

Употребление в пищу таких продуктов, как колбасы и кондитерские изделия следует ограничить. Эти изделия не имеют полезных свойств для организма и зачастую имеют большую стоимость. Их вполне можно употреблять только по праздникам и этим сохранить семейный бюджет для покупки более полезных и нужных организму продуктов.

Источник: yandex.ru



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