 

Грецкие орехи названы лучшим продуктом для здоровья сердца

07.09.2021, 18:20, Разное
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Медики из США рассказали, какой главный продукт обеспечивает здоровье сердца. Они посоветовали обратить внимание на грецкие орехи, поскольку в них содержатся полезные жиры и белки, которые на длительное время обеспечивают чувство сытости.
Если речь идет о перекусах, врачи советуют обращать внимание на грецкие орехи. Они снижают уровень «плохого» холестерина в организме. Именно ЛПНП является одним из факторов, который провоцирует развитие сердечно-сосудистых патологий.

В исследовании приняли участие мужчины и женщины, возраст которых составил 63-79 лет. Авторы научной работы предложили им каждый день на протяжении двух лет есть грецкие орехи. Потом они сравнили результаты анализов, которые были взяты в начале и конце эксперимента. Оказалось, что уровень ЛПНП у испытуемых, употребляющих грецкие орехи, снизился на 4,3%.

Максимальное снижение уровня «плохого» холестерина зафиксировано у мужчин, у некоторых показатель уменьшился почти на 8%. У женщин данный эффект был менее выраженным.

Источник: medicalinsider.ru



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