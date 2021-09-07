Грецкие орехи названы лучшим продуктом для здоровья сердца

Медики из США рассказали, какой главный продукт обеспечивает здоровье сердца. Они посоветовали обратить внимание на грецкие орехи, поскольку в них содержатся полезные жиры и белки, которые на длительное время обеспечивают чувство сытости.

Если речь идет о перекусах, врачи советуют обращать внимание на грецкие орехи. Они снижают уровень «плохого» холестерина в организме. Именно ЛПНП является одним из факторов, который провоцирует развитие сердечно-сосудистых патологий.

В исследовании приняли участие мужчины и женщины, возраст которых составил 63-79 лет. Авторы научной работы предложили им каждый день на протяжении двух лет есть грецкие орехи. Потом они сравнили результаты анализов, которые были взяты в начале и конце эксперимента. Оказалось, что уровень ЛПНП у испытуемых, употребляющих грецкие орехи, снизился на 4,3%.

Максимальное снижение уровня «плохого» холестерина зафиксировано у мужчин, у некоторых показатель уменьшился почти на 8%. У женщин данный эффект был менее выраженным.

Источник: medicalinsider.ru