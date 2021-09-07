«Рособоронэкспорт» раскрыл общую сумму подписанных на летних выставках контрактов

На летних выставках «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) подписал контракты на поставку вооружений на 3 млрд евро, сообщили в компании.

«В рамках военно-технического форума «Армия-2021», авиационно-космического салона МАКС-2021 и военно-морского салона МВМС-2021 «Рособоронэкспорт» по результатам переговоров с иностранными партнерами подписал свыше 30 контрактных документов на сумму более 3 млрд евро», – цитирует сообщение пресс-службы компании ТАСС.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что в рамках «Армии – 2021» были заключены госконтракты более чем на 500 млрд рублей.