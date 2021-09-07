 

«Рособоронэкспорт» раскрыл общую сумму подписанных на летних выставках контрактов

07.09.2021, 18:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа летних выставках «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) подписал контракты на поставку вооружений на 3 млрд евро, сообщили в компании.

«В рамках военно-технического форума «Армия-2021», авиационно-космического салона МАКС-2021 и военно-морского салона МВМС-2021 «Рособоронэкспорт» по результатам переговоров с иностранными партнерами подписал свыше 30 контрактных документов на сумму более 3 млрд евро», – цитирует сообщение пресс-службы компании ТАСС.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что в рамках «Армии – 2021» были заключены госконтракты более чем на 500 млрд рублей.



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