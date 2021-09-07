 

Эксперты сравнили расходы россиян и американцев за ЖКХ

07.09.2021, 18:14, Разное
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Специалисты высшего органа государственного аудита произвели подсчет примерной суммы, которую граждане России отдают за коммунальные услуги. Эксперт Наталья Трунова публично озвучила итоги проведенного исследования. Выяснилось, что народ тратит на ЖКХ около пяти тысяч рублей ежемесячно. Эти деньги представляют собой практически одну десятую часть средней зарплаты по стране, которую официально установили.

Представитель Счетной палаты пояснила, что тарифы по различным отраслям соответствующих услуг могут отличаться из-за разницы в регионах, площади жилья и иных параметров. Аудитор уточнила, что россияне расходуют 11,5 процента среднего жалованья на содержание своей квартиры. Во Франции и Великобритании все иначе. “Эта доля там составляет около 14 процентов, в США — около девяти”, — сообщила Наталья Трунова.

Так, согласно позиции Счетной палаты России, россиянам с тратами на коммуналку повезло несколько меньше, чем американцам. А вот среднестатистическому европейцу, как полагают специалисты ведомства, приходится тратить на ЖКХ куда больше средств от зарплаты, чем нашему соотечественнику. По каким критериям проводилось исследование и какие подводные камни оно имело, эксперты не уточнили.



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