Мнение: Интересно, почему все прогнозы ИАО КМСС сбываются?

Цены на австралийскую говядину достигли рекордных максимумов, озабоченность о пищевой инфляции не исчезает



Похоже, что десятилетия низкой инфляции и относительно дешевых цен на продукты питания остались позади, поскольку цены на продовольствие стремительно растут во всем мире. Последнее наблюдение о выходе их из-под контроля поступило из Австралии.

Фьючерсы на австралийский крупный рогатый скот находятся на рекордно высоком уровне, поскольку владельцы ферм придерживают скот, чтобы восстановить стада после того, как годы засухи вынудили многих владельцев крупного рогатого скота их отбраковывать. Перебои в поставках привели к тому, что эталонный Восточный индекс молодняка крупного рогатого скота (Eastern Young Cattle Index) A$10.082 ($7.26) за кг. С минимума 2020 года цены выросли более чем вдвое за год.



Цены на австралийскую говядину с 1997 года

A$10.082 ($7.26) за кг – это самая высокая заплаченная за говядину с момента начала торговли этих контрактов в 1997 году. Агентство Bloomberg отмечает, что высокие цены «увеличили риски того, что австралийские стейки исчезнут из меню по всему миру, хотя глобальный спрос на говядину остается сильным на многих рынках».



Рост цен может означать, что австралийские производители говядины, занимающие второе место в мире после Бразилии, могут потерять эту позицию из-за резкого сокращения экспорта. Потому что глобальные импортеры австралийской говядины будут искать более дешевое мясо в других странах. За первые шесть месяцев объем экспорта австралийской говядины упал на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года.



Экспорт австралийской говядины

Рост цен на говядину означает сокращение экспорта, поскольку мировые импортеры ищут доступное мясо в других странах. Напоминаем, что экспорт перевернут на диаграмме ниже.



Цены на австралийскую говядину – голубым, экспорт австралийской говядины (перевернутый) — черным

Факт продолжения роста цен на продукты питания подрывает версию о «мимолетности» текущей инфляции, которой Федеральная резервная система и крупные СМИ промывают всем мозги в течение почти года.

В США крупный производитель мяса Tyson Foods Inc. предупредил инвесторов во время своей последней телеконференции, что более высокие затраты влияют на фирму быстрее, чем компания может поднять цены, а розничные цены должны вырасти 5 сентября.

Инфляционный шок продолжается, поскольку инфляция на продукты питания находится на рекордно высоком уровне, а цены в супермаркетах, как ожидается, вырастут на 10-14% уже этой осенью.

Продовольственная инфляция стала серьезной проблемой для работающих бедняков и безработных, и поэтому администрация Байдена (Biden) увеличила выплаты в рамках программы талонов на питание.

Привыкайте к повышенным ценам на продукты. Похоже, такие цены продержатся как минимум до 2022 года.

Цены на австралийскую говядину достигли рекордных максимумов, озабоченность о пищевой инфляции не исчезает

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