Нацполиция Украины разоблачила очередную схему злоупотреблений в зерновой госкомпании

Руководители госкорпорации пытались вывезти из Украины зерновые культуры компании-нерезиденту, которая имеет задолженность перед ГПЗКУ в размере $7 млн за поставленные ранее грузы.

Правоохранители проводят неотложные следственные действия в морском порту “Черноморск” и в складских помещениях.

В августе Нацполиция Украины разоблачила схемы чиновников ГПЗКУ при экспортных операциях. Как утверждали в полиции, за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, они закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене значительно ниже рыночной.

С января по май 2021 года ГПЗКУ заключила внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на сумму более $231 млн. По состоянию на конец июля этого года дебиторская задолженность компаний перед ГПЗКУ составила более $57 млн.

Контекст:

По данным Нацполиции Украины, руководителя ГПЗКУ и его сообщника задержали в аэропорту Жуляны утром 13 августа при попытке бегства из Украины.

Следствие сообщало о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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