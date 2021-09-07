 

Нацполиция Украины разоблачила очередную схему злоупотреблений в зерновой госкомпании

07.09.2021, 17:58, Новости дня
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Руководители госкорпорации пытались вывезти из Украины зерновые культуры компании-нерезиденту, которая имеет задолженность перед ГПЗКУ в размере $7 млн за поставленные ранее грузы.

Правоохранители проводят неотложные следственные действия в морском порту “Черноморск” и в складских помещениях. 

В августе Нацполиция Украины разоблачила схемы чиновников ГПЗКУ при экспортных операциях. Как утверждали в полиции, за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, они закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене значительно ниже рыночной. 

С января по май 2021 года ГПЗКУ заключила внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на сумму более $231 млн. По состоянию на конец июля этого года дебиторская задолженность компаний перед ГПЗКУ составила более $57 млн.

Контекст:

По данным Нацполиции Украины, руководителя ГПЗКУ и его сообщника задержали в аэропорту Жуляны утром 13 августа при попытке бегства из Украины. 

Следствие сообщало о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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