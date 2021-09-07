 

В Нацполиции подтвердили обыски в Кривом Роге по делу Павлова, СМИ сообщали, что обыскивают дом Вилкула

07.09.2021, 17:58, Новости дня
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Батюк отметил, что сегодня в интернете появилась информация о том, что полиция проводит обыски в Кривом Роге, и подтвердил это. 

Он не назвал фамилий, но ранее сегодня “Українські новини” писали со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что  полиция провела обыски дома у исполняющего обязанности мэра Кривого Рога Юрия Вилкула и его сына Александра.

Местное издание “Первый городской” сообщило, что обыски также прошли у заместителей городского головы Александра Катриченко и Евгения Удода, и депутата городского совета Виктории Третьяк. Кроме того, полиция пришла к 87-летней теще Павлова Лидии Бишук, но ее не оказалось дома.

Батюк подчеркнул, что обыски – “это один из видов следственных действий в рамках процессуально-уголовного законодательства”, и сообщил, что полиция провела их у людей, которые могут владеть информацией про мотивы совершения самоубийства или доведения до самоубийства Павлова. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, флешки и другие носители информации.

Полицейский не смог сказать, сколько всего обысков уже проведено в рамках этого дела, но добавил, что сегодняшние – “возможно, не последние. 

Батюк также прокомментировал слова главы МВД Дениса Монастырского о серьезных злоупотреблениях в мэрии города, которые могли стать одним из факторов возможного самоубийства Павлова. Он уточнил, что аудиторская проверка, которую Госаудитслужба проводит в мэрии еще с мая, пока не окончена, но служащие препятствовали в проведении этой проверки – не допускали аудиторов к некоторым документам и кабинетам, что “может свидетельствовать о том, что чиновники мэрии что-то скрывали”.

Контекст:

О смерти Павлова стало известно 15 августа. Погибшего нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие (карабин “Сайга”) лежало рядом. 

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Нацполиции Днепропетровской области поначалу рассматривали четыре версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием и доведение до самоубийства. 7 сентября в полиции сообщили, что по результатам экспертиз, допросов и других следственных действий отбросили все версии, кроме самоубийства и доведения до самоубийства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что берет расследование под личный контроль и намерен регулярно требовать отчетов от правоохранителей. 

Павлову было 48 лет. Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником предыдущего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула, баллотировался от “Оппозиционной платформы – За жизнь”. 

Был депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов, возглавлял городскую организацию Партии регионов. Дважды избирался в украинский парламент по округу в Кривом Роге. В 2012 году – от Партии регионов, в 2014 году – как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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