Лучшие сериалы в истории. Топ 5

Первое место в рейтинге занимает документальный сериал о природе “Планета Земля II” (2016) производства британской телекомпании BBC. Он является сиквелом сериала, снятого в 2006 году. Сериал состоит из шести основных и одного дополнительного эпизода. Первый эпизод посмотрели 12,26 млн зрителей только в Великобритании, что стало рекордным показателем для документальных фильмов о природе.

На втором месте расположился сериал “Планета Земля”, снятый BBC в 2006 году. Соавторами и сопродюсерами выступили канал Discovery и NHK в объединении с CBC. Съемки сериала заняли четыре года.

Сериал состоит из одиннадцати эпизодов, каждый из которых представляет собой масштабное освещение различных природных условий на Земле. В конце каждого 48-минутного эпизода присутствует 10-минутное приложение, дополняющее серию и рассказывающее о съемках какой-либо сцены данного фильма.

Третье место в рейтинге занимает американский сериал, снятый в жанре криминальной драмы, “Во все тяжкие”. Премьерные серии транслировались с 20 января 2008 года по 29 сентября 2013 года по кабельному каналу AMC. Сериал состоит из пяти сезонов, в каждом из которых было снято по 62 эпизода. В сериале описана история школьного учителя, у которого диагностировали неоперабельный рак легких, после чего он ищет возможность обеспечить финансовое будущее своей семьи и начинает продавать метамфетамин.

Четвертое место в рейтинге занял американский телесериал “Братья по оружию” (2001), в котором описаны события Второй мировой войны. Сериал был создан по одноименной художественно-документальной книге историка Стивена Амброуза. В 2001 году сериал получил премии “Эмми” и “Золотой глобус” как лучший мини-сериал.

На пятом месте расположен мини-сериал “Чернобыль” (2019), снятый в жанре исторической драмы американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. Премьера сериала состоялась на HBO 6 мая 2019 года.

Сериал состоит из пяти серий, в которых рассказывается об аварии, случившейся в 1986 году на Чернобыльской АЭС в 1986 году, когда произошел взрыв четвертого реактора. Съемки сериала проходили на Игналинской АЭС в Литве, а также в Украине.

В сентябре 2019 года “Чернобыль” завоевал 10 наград премии “Эмми”, а летом 2020 года Британская академия кино и телевизионных искусств отметила сериал в семи номинациях.

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