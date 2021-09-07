 

Мнение: Сословный суд?

07.09.2021, 17:54, Разное
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В понедельник в Верховном Суде России начали рассматривать «дело Шлосберга», но тут же объявили перерыв. До 11 часов 9 сентября 2021 года.

Зачем судьям Верховного Суда России понадобился трехдневный перерыв? Чтобы посоветоваться со специально обученными людьми, отменять или не отменять решение об отмене регистрации Льва Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы? Или как?

А сегодня в 10:30 там же, в Верховном Суде России будет рассмотрено мое исковое заявление об отмене регистрации кандидата Ильи Вольфсона.

Полагаю, что сегодня судьям не понадобится перерыв. В сегодняшнем деле все предельно ясно. Илья Вольфсон выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы «Единой Россией». Не то что Лев Шлосберг, выдвинутый партией «Яблоко»….

Может, я что-то попустил и для кандидатов от партий «Единая Россия» и «Яблоко» в стране действуют совершенно разные законы? Или законы, действующие в отношении одних, не применяются в отношении других? Как это называется? Избирательное правоприменение ? Или сословное судопроизводство?

Фотография Льва Шлосберга на ссьезде партии «Яблоко» отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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