Компания Samsung собирается выпускать сверхмощный планшет

Для того чтобы выпустить сверхмощный планшет, корейская компания Samsung использует процессор, аналогичный Apple M1. Эксперты предрекают начало состязания между двумя мировыми лидерами в индустрии производства электронных устройств.

Анонсированный в компании Samsung планшет Galaxy Tab S8 Ultra получит лучший из существующих ныне экранов, а также станет одним из самых высокопроизводительных в данном сегменте электронных гаджетов.

Конструкция построена на основе SoC Exynos 2200. Также в планшете установлен один из лучших графических процессоров, произведенных под брендом AMD. Емкость аккумуляторной батареи здесь составляет 11500 мАч. На экране с диагональю 14,6 дюйма картина отображается с частотой смены кадров 120 Гц. Базовая цена устройства составляет 1300 американских долларов.