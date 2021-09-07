 

Компания Intel представила новую модель нотбука NUC X15 Laptop Kit

07.09.2021, 17:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выпущенная в компании Intel новая модель ноутбука NUC X15 Laptop Kit названо эталонным игровым устройством. В зависимости от своих предпочтений пользователь сможет выбрать одну из пяти стандартных конфигураций.

Всюду используются процессоры Tiger Lake и графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 30. На механической клавиатуре обеспечена подсветка в цветах RGB. Соотношение сторон экрана – 16 к 9.

В модели начального класса установлен экран с диагональю 15,6 дюйма. Картинка отображается в стандарте качества FullHD с максимальной частотой кадров 144 Гц. Вес ноутбука менее двух килограммов. Использованы весьма интересные технические решения. О дате начала продаж и базовых ценах производитель обещает сообщить дополнительно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.05 / В Украине резко выросло число полностью привитых от COVID-19 – за сутки получили вторую дозу вакцины 4,5 тыс. человек

19.03 / В Украине от коронавируса вакцинировали более 100 тыс. человек – Степанов

20.02 / Макрон указал на неактуальность НАТО в современном мире

27.10 / В Белоруссию не пустили почти 600 иностранцев «спортивного телосложения»

06.04 / В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

01.10 / Американские ученые создали роботизированную ткань

14.09 / Марка Volvo в августе повысила продажи в РФ на 62%

05.06 / WION – палестинцы уверены, что новое израильское правительство для них ничего не изменит

29.04 / Седан Volkswagen Project Trinity станет новым флагманом бренда VW

06.10 / Умер основатель рок-группы Van Halen Эдди ван Хален

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика