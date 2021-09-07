Компания Intel представила новую модель нотбука NUC X15 Laptop Kit

Выпущенная в компании Intel новая модель ноутбука NUC X15 Laptop Kit названо эталонным игровым устройством. В зависимости от своих предпочтений пользователь сможет выбрать одну из пяти стандартных конфигураций.

Всюду используются процессоры Tiger Lake и графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 30. На механической клавиатуре обеспечена подсветка в цветах RGB. Соотношение сторон экрана – 16 к 9.

В модели начального класса установлен экран с диагональю 15,6 дюйма. Картинка отображается в стандарте качества FullHD с максимальной частотой кадров 144 Гц. Вес ноутбука менее двух килограммов. Использованы весьма интересные технические решения. О дате начала продаж и базовых ценах производитель обещает сообщить дополнительно.