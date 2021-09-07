Компания Vivo откладывает глобальную премьеру своих смартфонов Х70

Как сообщают источники в компании Vivo, производитель пересмотрел график презентаций новой линейки своих смартфонов Х70.

Поначалу предполагалось, что анонс в Китае состоится 9 сентября, а глобальная премьера – десятого числа, то есть на следующий день. Мероприятие, назначенное на девятое, судя по всему, состоится по плану. Но презентацию на мировом уровне по каким-то причинам решили отложить на несколько дней. Точная новая дата пока не названа, но событие состоится, скорее всего, 13 сентября.

У глобальных версий смартфонов Vivo X70 есть некоторые отличия от их китайских аналогов, сообщают эксперты. Впрочем, они незначительны. В аппаратах установят экраны с диагональю 6,58 дюйма. Объем накопителя – от 128 до 512 Гб.