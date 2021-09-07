 

Диетолог Соломатина назвала провоцирующие раннее старение продукты

07.09.2021, 17:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Названы продукты, которые больше остальных наносят вред здоровью россиян и провоцируют раннее старение. О них в рамках интервью пояснила врач-диетолог Елена Соломатина.
На первое место в списке медик поставила мученые и кондитерские изделия. Речь идет о печенье, булочках, хлебе. Там присутствуют два вида вредных компонентов – трансжиры и сахар. К тому же данной продукции есть белая мука, которая стимулирует скачки глюкозы в крови.

Вся выпечка в основном готовится с использованием маргарина. Этот продукт негативно влияет на самочувствие человека. Когда его молекулы всасываются в клетки, мембрана теряет эластичность. Как следствие, плохо проводятся питательные веществ. Поскольку организм состоит из клеток, начинают постепенно страдать органы.

Неправильное питание приводит к раннему старению. Чем меньше продолжительность жизни клетки, тем быстрее на смену ей приходит новая. В результате запас постепенно уменьшается.

Специалист также посоветовала отказаться от употребления некоторых мясных изделий, а именно колбасы и сосисок. В данных продуктах содержится нитрит натрия, имеющий канцерогенные свойства. Негативно на здоровье человека сказываются майонезы, так как в их составе присутствуют красители и стабилизаторы.

Источник: www.m24.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.08 / Расстрел с блекджеком и фетвами

29.09 / Максима Галкина подняли на смех на закрытой вечеринке за рваные джинсы

08.01 / В секс-шопах Санкт-Петербурга запретили продавать «женщин» по частям

03.07 / Ляйсан Утяшева рассказала Ивану Урганту о семье, любимых играх сына Роберта и своем необычном хобби

16.11 / “Лучшие в России 2020” наградили разработчика вакцины от COVID-19

13.07 / О, Боже, какой мущщина! – Личное мнение

19.11 / Сын Армена Джигарханяна прилетел из США на могилу отца

03.01 / Весь день 3 января — «Уездный город Е»

24.06 / Сезон свадеб и поступлений в вузы: как родителям выросших детей справиться с синдромом “опустевшего гнезда”

28.09 / У Лукашенко есть только вектор Союзного государства – Пушков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика