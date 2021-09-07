Диетолог Соломатина назвала провоцирующие раннее старение продукты

Названы продукты, которые больше остальных наносят вред здоровью россиян и провоцируют раннее старение. О них в рамках интервью пояснила врач-диетолог Елена Соломатина.

На первое место в списке медик поставила мученые и кондитерские изделия. Речь идет о печенье, булочках, хлебе. Там присутствуют два вида вредных компонентов – трансжиры и сахар. К тому же данной продукции есть белая мука, которая стимулирует скачки глюкозы в крови.

Вся выпечка в основном готовится с использованием маргарина. Этот продукт негативно влияет на самочувствие человека. Когда его молекулы всасываются в клетки, мембрана теряет эластичность. Как следствие, плохо проводятся питательные веществ. Поскольку организм состоит из клеток, начинают постепенно страдать органы.

Неправильное питание приводит к раннему старению. Чем меньше продолжительность жизни клетки, тем быстрее на смену ей приходит новая. В результате запас постепенно уменьшается.

Специалист также посоветовала отказаться от употребления некоторых мясных изделий, а именно колбасы и сосисок. В данных продуктах содержится нитрит натрия, имеющий канцерогенные свойства. Негативно на здоровье человека сказываются майонезы, так как в их составе присутствуют красители и стабилизаторы.

Источник: www.m24.ru