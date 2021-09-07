 

Ученые назвали отягчающий фактор для течения COVID-19

07.09.2021, 17:26, Разное
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Ученые из США в ходе проведения исследования определили, что влияет на иммунный ответ организма при инфицировании COVID-19. Они назвали фактор, свидетельствующий о тяжелом течении коронавируса.
Авторами исследования являются специалисты Вашингтонского и Стэнфодского университетов. Они собрали у испытуемых 374 образца крови. Всего в научной работе были задействованы 198 пациентов. Забор биологического материала производился в течение первой недели с момента постановки диагноза. Ученые проанализировали почти 1500 генов, ответственных за регуляцию метаболических путей иммунных клеток.

Установлено, что на повышенную тяжесть протекания COVID-19 указывают изменения в активности метаболитов. Процесс секвенирования одиночных клеток показал, что каждый их тип имеет свои определенные сигнатуры. Это значит, что присутствует своя характерная перестройка.

Источник: www.nature.com



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