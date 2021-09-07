Скончался отец Анны Нетребко

Отец известной оперной певицы Анны Нетребко скончался на 88-м году жизни. Юрия Нетребко проводили в последний путь в Краснодаре, где он родился.

Муж Анны Нетребко заявил, что когда-то он не смог проводить в последний путь своего отца. Тогда обстоятельства не зависели от него. В то же время ему удалось проститься с тестем, который стал ему папой. Юсиф Эйвазов назвал Юрия Нетребко честным, порядочным и теплым человеком.

Супруг Нетребко отметил, что ему будет очень не хватить тестя. Юрий Нетребко теперь находится со своей супругой, о которой вспоминал со слезами на глазах 19 лет. Родственникам очень больно, но они знают, что душа усопшего непременно обретет покой.

В силу семейных обстоятельств Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили сентябрьские выступления. Их концерты должны были состояться в Чехии, Австрии, Испании. На декабрь переносится мероприятие, запланированное в Праге, вечер в Венском Концертхаусе состоится в июле 2022 года.