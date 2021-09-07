Участники акции «Сохраним лес» высадили 5 млн деревьев

Участники акции «Сохраним лес» высадили 5 млн деревьев в 31 регионе страны.

«Число растет каждый день – акция ранее еще не принимала таких масштабов. По состоянию на вторник в «Сохраним лес» участвует уже 31 регион. Сегодня масштабные мероприятия проходят на Северо-Западе страны и в Сибири», – приводит сообщение пресс-центра акции ТАСС.

Так, в Иркутской области высадили 5 тыс. сеянцев сосны в рамках запущенного в регионе экомарафона «Дни зеленых действий». Акция собрала около 100 участников, в числе которых добровольцы «Молодой гвардии», Детского экологического союза и Всероссийского общества охраны природы. Благодаря совместным усилиям, несмотря на непогоду, в 35 км от Иркутска почти 3 га горельника вновь станет лесом.

Кроме того, более 100 человек вышли на высадки деревьев в Карелии. Это очередное масштабное мероприятие с участием местных жителей в поддержку своего региона, пережившего сильные лесные пожары. С участием главы Карелии Артура Парфенчикова в Пряжинском районе высадили 7 тыс. сосен.

«В этом году акция особенно значима: после прошедших пожаров важен вклад каждого. И сегодня, здесь, мы видим неподдельный интерес к теме экологии, особенно у молодежи. Это очень воодушевляет и обнадеживает, ведь за этими ребятами – будущее нашей страны. Для них, и благодаря их инициативам, я уверен, мы сможем сделать очень многое в экоповестке», – сообщил замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин, чьи слова приводятся в сообщении.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проходит уже третий год, в этом году она продлится с 21 августа по 30 ноября. За два года проведения было высажено более 82 млн деревьев, акция стала считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России. В этом году цель участников – высадить рекордные 70 млн деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке «Молодежки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология». Чтобы принять в ней участие, достаточно найти событие на сайте сохранимлес.рф и зарегистрироваться.