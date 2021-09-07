Крупные компании рассказали об участии в программе “Миллион призов” для голосующих онлайн

Крупные подарки станут хорошим стимулом для дистанционного голосования, считают представители московского бизнеса.

Директор по маркетингу ювелирной компании SOKOLOV Алексей Карев напомнил о риске заражения коронавирусом на избирательных участках. “Когда голосование дистанционное – все риски минимизируются”, — отметил он.

Среди победителей акции разыграют сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Каждый балл равен 1 рублю. На них можно приобрести ювелирные изделия, шубы и пуховики, спортивную экипировку.

В акции “Миллион призов” участвует и московский общепит. Среди партнеров программы – “Чайхона номер один”, “Кафе Пушкинъ”, “ДжонДжоли” и другие рестораны и кафе.

Также победители акции смогут приобрести детские вещи в магазинах “Кораблик”, “Детский мир”, товары для творчества в сети “Леонардо”. Призовые сертификаты нужно обменять на промокоды до 31 декабря текущего года и потратить до 1 апреля 2022 года.

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте призвал москвичей принять участие в дистанционном голосовании.

“Во-первых, удобно, а во-вторых, безопасно, и, в-третьих, как выясняется, это еще и довольно выгодно и интересно”, – пояснил он.

Для участия в акции необходимо до 13 сентября включительно подать заявку на электронное голосование. Розыгрыш призов пройдет 18-20 сентября в эфире телеканала “Москва 24”.