 

Мнение: Мотошкола. Если инструктор вдруг, и не друг и не враг, а так…

07.09.2021, 17:16, Разное
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Мотосезон заканчивается. Несмотря на это, количество желающих оседлать двухколесное чудо техники растет. Выехать легально, дорога одна – через мотошколу. На что нужно обращать внимание сразу – это сколько часов учебной езды у вас планируется.

Теорию, т.е. билеты вы можете учить и дома. Билеты в открытом доступе, хоть на бумаге, хоть в электронном виде. Главная засада – это практика, а именно езда на моте. Навык без практики не сформируется, мышечная память и реакция конечно тоже. Вы вроде даже поехали и что то там покрутили, не надо обольщаться. К незакрепленному навыку добавляется законный тремор во время любого экзамена. Плюс, походивший по рукам мот изрядно подустал и делать его принципиально не хотят. Именно так мне и пояснил инструктор – «а надо уметь справляться с любыми неожиданными ситуациями на дороге!» Слова то золотые, только почему это мешает тросик сцепления подтянуть? Техника должна эксплуатироваться в исправном состоянии, так и в правилах записано.

Короче, если вы пришли сдавать экстерном, потому что катали без прав давно, вам это по барабану, наверное. Новичкам стоит задуматься, иначе ваша первая авария будет уже в мотошколе – на итоговом экзамене. И как в любой аварии вы попадаете на расходы, а как вы думали? За что было уплачено вы уже проехали. Дополнительные часы стоят денег, забыли что ли: время – деньги! Это я к началу разговора, про вопросы на берегу. Еще один чудный перл услышанный тоже от инструктора – «некоторым не дано!» В смысле ездить. Мне подумалось, мишки в цирке и то на мотах гоняют, а некоторым людям не дано… Это даже не расизм, тут недоверие к некоторым представителям рода человеческого. Думаете все мы братья и сестры? Не все в этом уверены. Как то это гностицизмом попахивает… не?

P.S. Для меня теперь это маркер – сказал "не дано", в топку такого спеца. Был недавно во Вьетнаме, там вся страна на скутерах, расскажите им про "не дано".

Источник: Достало



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