Мнение: Прирастет ли Сибирь китайцами?

Сергей Шойгу, которого президент не хочет отпускать на работу в Госдуму, предлагает построить в Сибири новые города с населением от 300 тыс. до 1 млн человек.

Думаю, что в Китае очень обрадовались и горячо поддержали предложение Шойгу. Будет где первое время приютиться китайцам, которые небольшими группами тысяч по 50-100 начнут просачиваться в Россию, жениться на россиянках, выходить замуж за россиян и получать российское гражданство…

Но это только в первое время. А потом, думаю, китайцы уже и сами развернутся. И построят в Сибири десяток-другой городов-миллионников…

Но это перспектива ближайших 20-30 лет. А пока Шойгу и Путин ушли в тайгу. Вроде бы отдохнуть. Но думаю, что не время сейчас отдыхать. Скорей всего, вдали от цивилизации президент и министр обороны обсудят, что же будет с «Родиной и с нами» не через 20-30 лет. А к зиме, через год, через два…

На снимке: Владимир Путин и Сергей Шойгу в тайге. Март 2021 года, фотография отсюда

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