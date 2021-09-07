В Череповце впервые пройдёт Всероссийский фестиваль настойки боярышника

В среду, 8 сентября, в Череповце Вологодской области стартует Всероссийский фестиваль настойки боярышника. Свои версии знаменитого напитка представят 142 производителя со всей России и даже из-за рубежа.

Популярность настойки боярышника (Tinctura Crataegi) давно вышла за пределы аптек. Она стала истинно народным средством, помогающим справиться не только с осенней тоской, но и с некоторыми сердечными проблемами. Эта прозрачная, слегка опалесцирующая жидкость, от светло-янтарного до красно-бурого цвета знакома каждому русскому человеку. Классический рецепт настойки прост – 100 граммов ягод боярышника на литр 70% этилового спирта, однако производители вносят в этот рецепт коррективы, которые меняют не только цвет, но и букет, и целебные свойства напитка. Череповец впервые собрал все виды и сорта настойки на одной площади.

«Мы решили объявить наш город столицей настойки боярышника. Фестиваль будет проходить ежегодно в конце сезона сбора ягод боярышника. В этом году мы проводим его впервые, но городские гостиницы ломятся от туристов. Пришлось дополнительно разбить палаточный городок на площади Химиков», – рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

Первые три дня фестиваля предназначены для специалистов. Состоится Конгресс производителей, мастер-класс для технологов и конкурс «Лучший по профессии». Перед делегатами выступят амбассадоры брендов и руководители крупнейших предприятий. В выходные же продегустировать настойку и поучаствовать в конкурсах смогут все желающие.

Гвоздём программы обещает стать настойка иркутского боярышника на метиловом спирте. Её слепая дегустация состоится в субботу.

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