 

В Череповце впервые пройдёт Всероссийский фестиваль настойки боярышника

07.09.2021, 16:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В среду, 8 сентября, в Череповце Вологодской области стартует Всероссийский фестиваль настойки боярышника. Свои версии знаменитого напитка представят 142 производителя со всей России и даже из-за рубежа.

Популярность настойки боярышника (Tinctura Crataegi) давно вышла за пределы аптек. Она стала истинно народным средством, помогающим справиться не только с осенней тоской, но и с некоторыми сердечными проблемами. Эта прозрачная, слегка опалесцирующая жидкость, от светло-янтарного до красно-бурого цвета знакома каждому русскому человеку. Классический рецепт настойки прост – 100 граммов ягод боярышника на литр 70% этилового спирта, однако производители вносят в этот рецепт коррективы, которые меняют не только цвет, но и букет, и целебные свойства напитка. Череповец впервые собрал все виды и сорта настойки на одной площади.

«Мы решили объявить наш город столицей настойки боярышника. Фестиваль будет проходить ежегодно в конце сезона сбора ягод боярышника. В этом году мы проводим его впервые, но городские гостиницы ломятся от туристов. Пришлось дополнительно разбить палаточный городок на площади Химиков», – рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

Первые три дня фестиваля предназначены для специалистов. Состоится Конгресс производителей, мастер-класс для технологов и конкурс «Лучший по профессии». Перед делегатами выступят амбассадоры брендов и руководители крупнейших предприятий. В выходные же продегустировать настойку и поучаствовать в конкурсах смогут все желающие.

Гвоздём программы обещает стать настойка иркутского боярышника на метиловом спирте. Её слепая дегустация состоится в субботу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.08 / Мнение: Правильный ракурс

23.06 / Моргенштерн одарил бабушку на день рождения тремя пачками денег: “Бабка на бабках”

30.12 / Анжелика Агурбаш поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

27.10 / Пульсоксиметр: что важно знать об этом приборе

30.01 / Диетолог Пискарева назвала допустимую норму потребления фастфуда

21.09 / Мнение: Каратели

23.08 / Саша Артёмова показала стройную фигуру в купальнике

06.05 / Мнение: О провале США в борьбе против России, и в чём виноват Цукерберг?

26.08 / Последствия «сладкой жизни»: избыточное потребление фруктозы вызывает ожирение печени

19.05 / Рассмотрение: AppleiPad Pro 2021 года снова великолепен, но …

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика