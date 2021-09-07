 

В Шотландии найдены древние артефакты возрастом 4 тысячи лет

07.09.2021, 16:48, Новости дня
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Археологи, проводившие раскопки на Оркнейских островах (Шотландия), обнаружили два десятка каменных шаров, предназначение которых пока не установлено. Однако анализ показал, что это очень древние артефакты. Их возраст составляет около четырех тысяч лет.

Некоторые камни отлично отполированы, говорят ученые. Один и вовсе имеет идеальную сферическую форму. При этом камень диаметром 5 см красиво отделан.

Не исключено, что камни имели какое-то ритуальное предназначение. Однако также можно предположить, что это орудия труда каменного века, которые использовались, например, для обработки кожи или же перемещение крупных каменных глыб. В этом случаи их могли подкладывать как катки.



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