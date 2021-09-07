 

Американские ученые советуют отключать видеотрансляции во время виртуальных встреч по работе

07.09.2021, 16:48, Новости дня
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В университете штата Аризона (США) провели исследование, во время которого удалось установить, что видеотрансляции во время разных производственных совещаний, проводимых в удаленном варианте, сильно утомляют участников.

На самом деле, картинка на экране не несет никакой серьезной информационной нагрузки. Вы видите лица людей, с которыми и так знакомы. Все сообщения все равно передаются по аудиосвязи. Но после видеоконференций участники утомляются значительно больше.

С одной стороны, они напряжены, так как не могут вести себя непринужденно в привычной домашней атмосфере. С другой стороны, им приходится обрабатывать и никому не нужные видеоизображения, которые на экране обычно выглядят как мелкие клеточки.



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