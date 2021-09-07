 

Ученые нашли антитело, защищающее от всех видов COVID-19

07.09.2021, 16:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые в ходе проведения исследования нашли антитело SARS2-38. Сообщается, что такие белковые соединения могут защитить организм человека от всех известных штаммов COVID-19.
Возбудитель коронавируса продолжает периодически мутировать. За счет этого начинают распространяться более опасные штаммы. На сегодняшний день наиболее распространенными вариациями COVID-19 считаются «Дельта», «Альфа», «Бета», «Каппа», «Йота», «Гамма». Они могут быть довольно устойчивыми к антителам, которые появляются после перенесенной инфекции или же вакцинации. Новое исследование показало, что все-таки может выработаться белковое соединение, защищающее человека от потенциального заражения.

Ученые изучили свыше четырех десятков видов антител, которые сопротивляются возбудителю коронавируса. На следующем этапе научной работы они выбрали самые сильные из них и детально проанализировали их. В итоге специалисты выяснили, что антитела SARS2-38 больше остальных защищают организм человека от потенциального инфицирования.

Пока врачи советуют вакцинироваться, чтобы не заболеть. Эффективность разработанных препаратов превышает 80%. Это значит, что против болезни формируется достаточно стойкий иммунитет. Новое открытие ученых из США поможет разработать лекарственные препараты, которые смогут в полной мере нейтрализовать опасный вирус.

Источник: vesiskitim.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.03 / Мнение: Воронка

15.11 / Мнение: Забирая своих мертвецов

10.12 / Журналист The National Interest назвал самые кровопролитные войны в истории человечества

04.07 / Мнение: Крупнейшие банки мира 2021

22.08 / Эксперт назвал «неожиданный предупреждающий знак» повышенного давления

14.11 / Лекарство от рассеянного склероза может способствовать выздоровлению от COVID-19

02.09 / Ни паспорта, ни денег, ни работы

05.11 / Принц Чарльз снялся для британского Vogue и поделился модными советами

27.10 / Какие белорусские предприятия подключились к забастовке после игнорируемого ультиматума

22.08 / Инфекционист сообщает о рисках возникновения онкологии из-за герпевируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика