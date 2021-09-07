Ученые нашли антитело, защищающее от всех видов COVID-19

Ученые в ходе проведения исследования нашли антитело SARS2-38. Сообщается, что такие белковые соединения могут защитить организм человека от всех известных штаммов COVID-19.

Возбудитель коронавируса продолжает периодически мутировать. За счет этого начинают распространяться более опасные штаммы. На сегодняшний день наиболее распространенными вариациями COVID-19 считаются «Дельта», «Альфа», «Бета», «Каппа», «Йота», «Гамма». Они могут быть довольно устойчивыми к антителам, которые появляются после перенесенной инфекции или же вакцинации. Новое исследование показало, что все-таки может выработаться белковое соединение, защищающее человека от потенциального заражения.

Ученые изучили свыше четырех десятков видов антител, которые сопротивляются возбудителю коронавируса. На следующем этапе научной работы они выбрали самые сильные из них и детально проанализировали их. В итоге специалисты выяснили, что антитела SARS2-38 больше остальных защищают организм человека от потенциального инфицирования.

Пока врачи советуют вакцинироваться, чтобы не заболеть. Эффективность разработанных препаратов превышает 80%. Это значит, что против болезни формируется достаточно стойкий иммунитет. Новое открытие ученых из США поможет разработать лекарственные препараты, которые смогут в полной мере нейтрализовать опасный вирус.

Источник: vesiskitim.ru