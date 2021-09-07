 

Глава «Лиза Алерт» предложил надевать на педофилов неснимаемые браслеты

07.09.2021, 16:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗа освобожденными после отсидки за педофилию необходимо следить через неснимаемые браслеты, сообщил председатель отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

«Считаю необходимым разработать меры профилактики и контроля, которые уберегут общество от опасных преступников на весь срок их жизни…. Необходим постоянный контроль местоположения, координаты неснимаемого браслета, регулярная работа с психиатром, непрерывное отслеживание того, чем человек занимается, с кем он контактирует и т.д», – цитирует Сергеева РИА «Новости».

По его словам, эти меры должны помочь «хоть как-то», пока не разработано новых научных прорывных решений.

Глава отряда добавил, что психиатрия должна разработать пожизненную индивидуальную терапию для таких людей, так как преступления против детей совершаются рецидивистами.

«Очень много фатальных преступлений в отношении детей совершают преступники-рецидивисты. Эти люди уже привлекались к ответственности за насильственные действия, но по окончании тюремного срока или лечения государство не обеспечило за ними должного контроля», – заключил Сергеев.

Напомним, две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости.

Позже девочки были обнаружены мертвыми. СМИ сообщили, что задержан подозреваемый в убийстве девочек, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Информацию о задержании подозреваемого позднее подтвердил Следственный комитет.

В Тюмени в конце июня пропала восьмилетняя девочка. В августе было найдено тело, предположительно, принадлежащее пропавшему ребенку. Позже подозреваемого в ее убийстве арестовали.

Адвокат Павел Астахов, комментируя газете ВЗГЛЯД убийство школьниц в Кузбассе, заявил, что вопрос о том, возвращать смертную казнь за убийство детей или нет, нужно решать всенародно.

Член Общественной палаты комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Диана Гурцкая отметила, что преступник, который изнасиловал и убил двух школьниц в Кузбассе, заслуживает самого максимального наказания, которое существует по закону, чтобы за это время он смог почувствовать и осознать, что он сделал.

В Кремле отметили, что пока не занимаются изменениями в законах в связи с резонансными убийствами детей. Депутат Александр Хинштейн, между тем, сообщил, что в Госдуме начали заниматься законопроектом об электронных браслетах для педофилов.



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