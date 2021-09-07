Герман Греф предложил выдавать кредиты с 14 лет

Глава Сбербанка Герман Греф предложил с детства прививать финансовую грамотность следующим поколениям россиян. По его мнению, для этого необходимо снизить возраст для получения кредитов до 14 лет.

«Финансовая грамотность настолько же значимая проблема для России, как и демография или низкий уровень доходов. Мы в Сбербанке часто сталкиваемся с безответственными заёмщиками, которые берут кредиты и не могут отдать. Всё потому что изначально думают, возьмём, а там как-нибудь выкрутимся или займём, чтобы отдать старые долги. Конечно, я понимаю, что нельзя исключительно во всём винить людей, особенно родившихся в советское время. Никто им ничего толком о кредитовании не рассказывал, как и сегодня в школе это не изучают. Я считаю, что нужно давать школьникам кредиты, небольшие, где-то до 50 тысяч, уже с 14 лет. С момента получения паспорта. Так у них появится ответственность с юного возраста. И в то же время можно не просить у родителей деньги на консоль или новый велосипед», – считает финансист.

Греф предложил помощь Сбербанка в составлении соответствующих школьных пособий по кредитованию. Также он считает необходимым автоматически кредитовать каждого гражданина РФ, начиная с 14 лет.

«Безусловно, программа должна носить массовый характер, а не предоставлять право выбора, брать или не брать. В остальном Сбер поможет. Мы готовы открыть пункты кредитования в каждой школе. Их услугами смогут воспользоваться и педагоги, а заслуженным педагогам и призёрам научных олимпиад мы готовы даже дать займ по сниженной ставке», – заключил он.

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