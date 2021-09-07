 

“Жопка – огонь”, “Видно кое-что”. Каменских в Турции перед концертом устроила фотосессию в бикини

07.09.2021, 16:10, Новости дня
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На заглавном фото артистка позирует в профиль, демонстрируя в кадре ягодицы. На втором снимке Каменских повернулась к фотографу лицом.

“Жопка – огонь”, – оценили фото артистки поклонники.

“Видно кое-что”, – написали пользователи сети.

“Попка просто супер”, – прокомментировали фото артистки подписчики.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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