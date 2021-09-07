В украинских школах от COVID-19 вакцинировано менее 60% педагогов – Минобразования

В ответе ведомства на запрос издания сказано, что в стране прививки одной и двумя дозами сделали:

157 598 работников учреждений дошкольного образования (54,2% от общего количества);

380 722 работника учреждений общего среднего образования (58,2%);

44 617 работников учреждений высшего образования (52,2%).

Информацию об уровне вакцинации в отдельных регионах и учебных заведениях в Минобразования не предоставили. В ведомстве сослались на то, что эти данные собирают департаменты при областных государственных администрациях.

Контекст:

В конце июля в Минздраве Украины назвали условие для работы учебных заведений при ужесточении карантина. Так, в случае выхода региона из “зеленой” зоны, то есть попадания в “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных от COVID-19 работников.

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, в Украине для педагогов не будет принудительной вакцинации против коронавируса. В то же время он отметил, что нужно поощрять иммунизацию от COVID-19.

30 августа начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко подтвердил, что принудительной вакцинации педагогов не будет. Он также добавил, что тестирование на COVID-19 не нужно будет проходить ни учителям, ни школьникам.

“Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что необходимость в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в “оранжевой” зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно”, – сказал чиновник, пояснив, что ограничения будут зависеть от уровня эпидопасности в отдельном регионе.

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