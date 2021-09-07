В Японии создали гарнитуру с эхолокацией для незрячих

Японские ученые сообщают, что они фактически создали новую технологию для ориентации в пространстве людей, у которых есть серьезные проблемы со зрением. Фактически речь идет о том, чтобы научить человека «видеть» при помощи эхолокации так же, как это делают летучие мыши.

Ученые сообщают, что пока еще технология не готова к запуску в массовое производство, поскольку с каждым клиентом необходимо работать в отдельности. Однако за последние два с половиной месяца уже 26 незрячих получили возможность свободно передвигаться даже по незнакомым улицам.

К сожалению, даже современная техника требует индивидуального обучения. Однако японские разработчики надеются в будущем создать и универсальное устройство, которым можно будет обеспечить множество людей.