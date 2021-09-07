Старые белые джинсы можно превратить в красивый костюм для дочки: как это сделать

У вас дома есть белые неношеные джинсы, которые вот уже долгое время валяются в шкафу, потому что их жалко выбросить? Тогда сделайте из них красивый комплект из жакета и юбки для своей дочери, что отнимет у вас совсем немного времени, зато одежда будет просто потрясающей.

Поэтапный процесс превращения джинсов в костюм

Сложите джинсы пополам, отмерьте от низа 33 см, а от этого места – еще 34 см, после чего нарисуйте там мелом линию. По ней нужно будет разрезать штаны на три части.

Возьмите самую нижнюю часть брюк. Отметьте 3 см на длинной стороне, а затем 7 см на короткой, нарисовав там мелом небольшую дугу.

Далее отмерьте 8 см от отмеченной точки на короткой стороне, чтобы ширина детали составила 16 см. Соедините эту точку изогнутой линией длиной в 18 см с правым нижним углом детали.

Теперь разрежьте деталь по нарисованной линии, тогда у вас получатся передняя и задняя части жакета. Далее в передней части сделайте глубокий вырез на шее, а также большее отверстие для рукава.

Сложите две детали лицевой стороной друг другу и пришейте их, чтобы получился жакет.

Далее приготовьтесь сшить юбку из следующей части брюк, к задней части которой можно будет еще и пришить карманы, вырезанные из верха штанов.

Ремень и внутреннюю часть передних карманов сшейте из контрастной ткани, которая вам понравится. Низ юбки можно будет обшить кружевом.

Доведите до ума верхнюю часть комплекта, обшив ее края той же контрастной тканью, что и ремень юбки, после чего пришейте к ней пуговицы и сделайте напротив них прорези, чтобы они застегивались.

Вот и все, комплект одежды для девочки полностью готов, а уже его конечный дизайн будет зависит от вас. Так что вы можете адаптировать его по своему вкусу, пришив дополнительные украшения.