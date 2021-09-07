 

COVID-19 не ухудшает функцию легких у подростков и молодежи

07.09.2021, 15:46, Разное
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Одно из них провели ученые Каролинского института с привлечением 661 жителя Стокгольма, из которых 178 перенесли COVID-19. Средний возраст участников составил 22 года. Все добровольцы участвуют в продолжающемся исследовании, в котором ежегодно оценивается состояние здоровья людей, родившихся в период с 1994 по 1996 годы. Ученые воспользовались данными клинического обследования всех участников до пандемии, и с октября 2020 года по май 2021 года провели оценку функций легких с помощью спирометрии, а также определили уровень воспалительных маркеров. 

Ключевые показатели функции легких — объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) и максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть или выдохнуть (ЖЕЛ), — оказались схожими у всех участников независимо от того, был ли у них COVID-19. Не было различиях и в уровнях воспалительных маркеров.

Затем ученые выделили подгруппу из 123 участников с диагностированной астмой, у 24% из них был подтвержден коронавирус. Спирометрия показала небольшое снижение функции легких у астматиков, которые перенесли COVID-19, однако эти показатели не были статистически значимыми, подчеркнули авторы исследования.

Восстановление легких после пневмонии

 

Вирусная пневмония может вызвать необратимые изменения в тканях легких, что становится причиной нарушения их основной функции — газообмена. Очень важно вовремя установить диагноз, полностью вылечить воспаление и обеспечить правильное восстановление функции дыхания.

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Второе небольшое исследование провели специалисты Университетской детской больници Рурского университета в Бохуме с участием 21 ребенка от 5 до 18 лет, которые перенесли COVID-19. В контрольную группу были включены 45 детей, у которых не было COVID-19, но они могли переболеть другой респираторной инфекцией.

Ученые провели серию тестов на функцию легких у всех участников в период от двух недель до шести месяцев после заражения и сравнили их с показателями группы контроля. В результате специалисты не нашли статистически значимых различий в частоте наблюдаемого ухудшения работы легких.

«Нарушения наблюдались у 16% пациентов после COVID-19 и 28% из контрольной группы. Однако в дальнейшем анализ показал, что уменьшение объема форсированного выдоха было примерно одинаковым как после коронавируса, так и после любой другой инфекции», — сообщили ученые, отметив, что полученные данные требуют подтверждения в более крупных исследованиях. 



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