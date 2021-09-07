Зеленый чай и какао замедляют старение мышц человека

Новые исследования европейских ученых доказали полезные свойства зеленого чая и какао. Теперь они считаются простыми мерами профилактики саркопении.

На сегодняшний день перед европейскими и некоторыми азиатскими странами остро стоит вопрос старения населения. Через двадцать лет до трети населения этих стран будут составлять люди старше шестидесяти лет, которые подвержены возрастным заболеваниям. Одним из них является саркопения — возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы.

Благодаря исследованию испанских ученых были выявлены полезные свойства чая, содержащего кахетины, и какао, в котором в большом количестве присутствуют флавоноиды. Эти напитки продемонстрировали потенциал для улучшения регенерации и замедления старения мышц, информирует EurekAlert.

Результаты были получены в доклинических исследованиях. Однако, по мнению ученых, соединения могут быть полезны для профилактики ухудшений нервно-мышечного аппарата у людей. Тем не менее необходимы дополнительные клинические испытания, которые позволят определить необходимые дозировки и длительность профилактических мер.

Источник: yandex.ru