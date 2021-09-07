Ксения Бородина сообщила о предательстве близкого человека

Ведущая Ксения Бородина рассказала, что ее в очередной раз предал близкий человек. Она не ожидала такого исхода событий. Этой информацией звезда проекта «Дом-2» поделилась в ходе ответа на вопросы фолловеров в социальной сети Instagram.

На днях Ксения Бородина намекнула, что в ее жизни произошло ужасное событие, которого она совершенно не ожидала. Пользователи социальной сети считают, что после развода с Курбаном Омаровым ведущая буквально расцвела. Они предположили, что черная полоса в ее жизни завершилась, но это не так. Знаменитость обнародовала достаточно неоднозначный пост, где пояснила о предательстве близкого человека.

Бородина возмутилась, что в мире живет множество неблагодарных людей. Она давно осознала этот факт и сделала необходимые выводы. Однако, несмотря на это, теледива продолжает дарить и отдавать. Один из презентов Бородина завернула в мусорные пакеты, поскольку именно такая подача нужна была. Подарок предназначен для того, чтобы люди его забрали безвозмездно.

После данной публикации в разделе «Истории» ведущая рассказала, что ее удивил поступок, совершенный близким человеком. В целом она старается доверять людям, но на этот раз получила нож в спину. О ком именно говорила Бородина, пользователям приходится только догадываться, пишет портал «Глобал.МСК».