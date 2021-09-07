Задержан подозреваемый в нападении на женщин в Москве

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07.09.2021, 15:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗадержан подозреваемый в надругательстве над девушкой в Москве, он признался в еще двух нападениях, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

Нападение произошло 5 сентября: неизвестный напал на 20-летнюю девушку у жилых домов в районе Перово, цитирует Иванову РИА «Новости».

Он пригрозил жертве убийством и «совершил в отношении последней насильственные действия сексуального характера».

«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД по Москве подозреваемый 1995 года рождения задержан. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и дал подробные показания о еще двух нападениях на женщин, совершенных на территории Перовского района», – добавила представитель ведомства.

Возбуждено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством», также рассматривается вопрос о квалификации по статьям «Изнасилование», «Покушение на изнасилование», «Покушение на насильственные действия сексуального характера» и «Разбой».

Следователи планируют ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Ранее в Москве задержали 22-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании и покушении на изнасилование двух женщин. Обвиняемым оказался приезжий из ближнего зарубежья.



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