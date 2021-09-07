В Турции состоялась церемония закладки корвета для Украины

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07.09.2021, 15:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДелегация Украины во главе с командующим Военно-морских сил Алексеем Неижпапой приняла участие в торжественной церемонии закладки корвета класса ADA в Турции для нужд военно-морских сил ВС Украины, сообщила пресс-служба военного ведомства.

«Состоялась торжественная церемония закладки киля корабля класса «корвет» для нужд Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корвет был заложен на одном из судостроительных предприятий в городе Стамбул Турецкой Республики. В общем, строительство корвета типа ADA продолжается с 28 апреля 2021 года, но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса, проводится торжественная церемония закладки киля корабля», – сообщается на сайте ведомства.

Согласно договоренностям, в 2022 году корвет переправят на Украину и уже в 2024 году он войдет в состав ВМС страны.

По словам Неижпапы, это знаковое событие для Украины и значительный толчок в развитии ее Военно-морских сил. Он отметил, что все договоренности с Турцией выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков. Речь идет о поставках беспилотных летательных комплексов Bayraktar. 

Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что РФ не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России.

В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.

Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.



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