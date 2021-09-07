 

Подозреваемого в убийстве детей в Кузбассе отрицательно характеризовали в колонии

07.09.2021, 15:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСудимый за сексуальное насилие над детьми и обвиняемый в убийстве двух детей в Кузбассе Виктор Пестерников в колонии, где отбывал наказание, характеризовался отрицательно, сообщили в правоохранительных органах.

«Пестерников отбывал десятилетний срок в исправительной колонии № 44 в Кемеровской области, где зарекомендовал себя с отрицательной стороны», – сообщил собеседник ТАСС.

Осужденный после освобождения из колонии в апреле 2019 года приехал в Прокопьевск, в отношении него установили административный надзор, который он нарушил дважды.

«Он дважды нарушил ограничение, выйдя из дома после 22.00. Все это указывает на его склонность к совершению правонарушений», – указал источник.

Пестерников уже в августе 2019 года переехал в Мыски к сожительнице, о чем сообщил правоохранителям.

«С тех пор он постоянно проживал в Мысках, где устроился на работу водителем. В то же время постоянную регистрацию он имеет в Прокопьевске, где проживают его близкие родственники», – добавил собеседник.

Напомним, две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости.

Позже девочки были обнаружены мертвыми. СМИ сообщили, что задержан подозреваемый в убийстве девочек, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Информацию о задержании подозреваемого позднее подтвердил Следственный комитет.



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