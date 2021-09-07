Исправился! – Личное мнение

Вчера в Кемеровской области пропали две 10-летние девочки. Утром ушли в школу и не вернулись.

Вечером начались поиски. С одной из камер видеонаблюдения были получены кадры, как некий мужчина уводит похожих девчонок в сторону гаражей. Найдены кадры и из магазина:



Фото: Соцсети

В магазине пропавших действительно видели. Мужчина, которого девочки называли дядей Витей, купил им сладостей.

Уже установлена личность подозреваемого: им оказался откинувшийся с нар два года назад заключённый, отсидевший по статье УК РФ 132: «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

У меня тупо сидит в голове вопрос: что происходит?

Человек получает срок за насильственный секс с несовершеннолетним, а потом спокойно себе выходит и… И исправляется?

Он больше не смотрит на детей, как на сексуальный объект? Отсидел, осознал, изменил свои половые пристрастия?

Сказал себе так: да, я был извращенец, но теперь взял себя в руки и больше к детям не подойду никогда — я правильно понимаю, что законодатели именно так себе представляют ход мыслей осуждённого за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего?

Девочек нашли — задушенными и изнасилованными. Подозреваемый задержан и сознался.

Мне очень хочется сейчас высказаться с помощью нецензурной брани.

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