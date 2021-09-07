Исправился! – Личное мнение
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Вчера в Кемеровской области пропали две 10-летние девочки. Утром ушли в школу и не вернулись.
Вечером начались поиски. С одной из камер видеонаблюдения были получены кадры, как некий мужчина уводит похожих девчонок в сторону гаражей. Найдены кадры и из магазина:
Фото: Соцсети
В магазине пропавших действительно видели. Мужчина, которого девочки называли дядей Витей, купил им сладостей.
Уже установлена личность подозреваемого: им оказался откинувшийся с нар два года назад заключённый, отсидевший по статье УК РФ 132: «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».
У меня тупо сидит в голове вопрос: что происходит?
Человек получает срок за насильственный секс с несовершеннолетним, а потом спокойно себе выходит и… И исправляется?
Он больше не смотрит на детей, как на сексуальный объект? Отсидел, осознал, изменил свои половые пристрастия?
Сказал себе так: да, я был извращенец, но теперь взял себя в руки и больше к детям не подойду никогда — я правильно понимаю, что законодатели именно так себе представляют ход мыслей осуждённого за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего?
Девочек нашли — задушенными и изнасилованными. Подозреваемый задержан и сознался.
Мне очень хочется сейчас высказаться с помощью нецензурной брани.
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Источник: Лена Миро
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