 

Линдеманн на военном фестивале в Москве спел советскую песню

07.09.2021, 15:16, Новости дня
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Артист также выступил 5 сентября на закрытии фестиваля, сообщается в репортаже, который размещен на YouTube-канале “Life Новости”.

Lubimiy Gorod Live! spasskaya tower festival pic.twitter.com/7ZrQLsV9pT

— Till Lindemann (@Daily_Lindemann) September 4, 2021

Контекст:

Фестиваль “Спасская башня” проводился в Москве 4-го и 5 сентября. Об участии артиста в мероприятии 29 августа сообщила “Медуза”. 

Ранее фронтмен Rammstein планировал выступить на фестивале “Макларин” в поддержку партии “Родина”. В ночь на 28 августа в Тверской области силовики пришли в гостиницу, где остановился Линдеманн. Они вручили музыканту предписание о “недопущении нарушения “антиковидных” мер” в связи с подготовкой его выступления. После этого Линдеманн отменил свое участие в фестивале. 

Линдеманн не впервые исполняет песню “Любимый город”. В апреле 2021 года стало известно, что эта композиция в исполнении фронтмена Rammstein стала саундтреком к фильму российского режиссера Тимура Бекмамбетова “Девятаев” про летчика-истребителя Михаила Девятаева.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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