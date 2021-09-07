 

В Умани хасиды устроили барбекю на балконе многоэтажки – ГСЧС

07.09.2021, 15:16, Новости дня
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Пеший дозор спасателей в ходе патрулирования города заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской.

“Поднявшись на 6 этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с гражданами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе”, – говорится в сообщении.

В этом году Рош а-Шана отмечают 7–8 сентября.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В сентябре 2020 года Украина закрывала границу с эпидемией коронавирусной инфекции. За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в аэропорты Украины. Тогдашний посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.

По состоянию на утро 7 сентября в Умань прибыло более 29 тыс. паломников из разных стран, сообщили в полиции. Глава полиции Черкасской области Михаил Куратченко сказал, что ситуация в городе контролируемая. По его словам, правоохранители получили 38 сообщений о нарушениях, их рассмотрели и составили шесть админпротоколов, а также открыли три уголовных производства. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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