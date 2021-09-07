Институт потребительских экспертиз: “БРСМ-Нафта” проще судиться с экспертными организациями и журналистами, чем отказаться от продажи некачественного топлива

“Письменные претензии от “БРСМ” мы начали получать еще в мае, недавно получили иск. Мы были к этому готовы. Судя по всему, компании проще судиться с экспертными организациями и журналистами, чем отказаться от продажи некачественного топлива”, – сказал директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец.

Он объяснил, что ООО “Евро Смарт Пауэр” обвиняет институт в том, что пробы бензина были отобраны с нарушением государственных стандартов Украины, и неизвестно, чей бензин был исследован в лаборатории, таким образом, по мнению истца, полученные результаты нельзя связывать с продукцией, которая реализуется под брендом “БРСМ-Нафта”.

“Этот ГСТУ должны использовать в своей работе государственные контролирующие органы, которым наш институт не является. Мы как обычный потребитель купили бензин на АЗС, взяли чеки и передали образцы в аккредитованную лабораторию. Выходит, БРСМ просто хочет закрыть рот любому, кто попробует говорить не так о качестве ее топлива”, – заявил Чернобривец.

Директор организации добавил, что Институт потребительских экспертиз будет отстаивать свою правоту и отказывается снимать публикации об исследованиях.

“Из-за устаревшего законодательства в области защиты прав потребителей и паралича государственной системы контроля качества украинские автомобилисты по факту лишены возможности защититься от топливного фальсификата. Мы стараемся хоть как-то помочь потребителям исправить эту ситуацию, поэтому продолжим заниматься своим делом, – подчеркнул он. – Характерно, что несмотря на обвинения нас в необъективности, на колонке АЗС “БРСМ-Нафта” сообщается, что качество здесь проверено нашим институтом. Мы, кстати, после проведенных исследований требовали, чтобы они эту информацию сняли, но это не сделано до сих пор”.

Контекст:

Институт потребительских экспертиз сообщал, что обнаружил в топливе сети “БРСМ-Нафта” следы аминов – токсичных веществ, запрещенных к использованию в топливе не только в Украине, но и в Европе и США.

Сотрудники налоговой милиции ГФС Украины остановили продажу некачественного топлива в сети АЗС, об этом Госфискальная служба сообщила 2 сентября. В пресс-службе не упоминали название АЗС, но на фотографии, приложенной к посту, есть сотрудники в униформе “БРСМ-Нафта”.

Эта компания накануне заявляла про обыски ГФС на своих заправках.

—