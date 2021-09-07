В этом году рождаемость в Украине может стать самой низкой за 30 лет

Также показатель этого года на 11,5% меньше, чем в первом полугодии 2019-го, когда родилось 149 549.

Проследить уменьшение рождаемости также можно по среднемесячным показателям. В 2019 году ежемесячно в среднем рождалось 25,7 тыс. младенцев, в 2020 году – 24,5 тыс., в первой половине 2021-го – 22 тыс. новорожденных.

По данным Госстата, последний раз прирост населения наблюдался в Украине еще во времена СССР – в 1990-м году; с тех пор оно только уменьшается.

Худшая рождаемость за последние 30 лет была зафиксирована в 2020-м – 293 457 младенцев. Эксперты Opendatabot прогнозируют, что в 2021 году будет новый антирекорд рождаемости.

Инфографика: opendatabot.ua

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