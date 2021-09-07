Mercedes-Benz создал систему для управления автомобилем силой мысли

Команда разработчиков из Mercedes-Benz представила уникальную систему управления автомобилем. Если бы ее не показали во время официальной презентации, то можно бы было подумать, что мы смотрим фантастический фильм, отмечают эксперты. Ведь специалисты из «Мерседеса» предлагают управлять машиной силой мысли.

Такая технология использована в концепте Vision AVTR, который создан с футуристическим дизайном и оснащен самыми современными технологиями.

Управление машиной моно осуществлять, просто надев специальную гарнитуру, которая станет считывать сигналы мозга водителя. Правда, система должна еще осуществить калибровку. Но она, по словам разработчиков, будет длиться всего минуту.