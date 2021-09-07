Смартфон Xiaomi 11T Pro выйдет с поддержкой быстрой зарядки

Как стало известно, презентация нового смартфона Xiaomi 11T Pro на глобальном уровне состоится 15 сентября, то есть чуть больше, чем через неделю. На сегодня известно, что данный гаджет выйдет с поддержкой быстрой зарядки типа Hyper Charge. Эта технология, напомним, также была разработана специалистами Xiaomi.

Используя данную технологию, можно заряжать аккумулятор смартфона по проводному устройству с мощностью поступающего тока 120 Вт. Емкость самой батареи составляет 5000 мАч.

Также в сети опубликованы некоторые технические данные нового смартфона. Так, конструкция построена вокруг однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888. Основной датчик камеры обеспечивает съемку на 64 Мп.