 

Смартфон Xiaomi 11T Pro выйдет с поддержкой быстрой зарядки

07.09.2021, 15:00, Новости дня
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Как стало известно, презентация нового смартфона Xiaomi 11T Pro на глобальном уровне состоится 15 сентября, то есть чуть больше, чем через неделю. На сегодня известно, что данный гаджет выйдет с поддержкой быстрой зарядки типа Hyper Charge. Эта технология, напомним, также была разработана специалистами Xiaomi.

Используя данную технологию, можно заряжать аккумулятор смартфона по проводному устройству с мощностью поступающего тока 120 Вт. Емкость самой батареи составляет 5000 мАч.

Также в сети опубликованы некоторые технические данные нового смартфона. Так, конструкция построена вокруг однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888. Основной датчик камеры обеспечивает съемку на 64 Мп.  



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