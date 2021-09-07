Сергей Лукьяненко пообещал выход очередной книги о «Дозорах»

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко обещает издать очередную книгу из цикла о «Дозорах» уже в 2022г. Она будет называться «Вечный дозор» и будет заключительной для цикла.

Как рассказал в интервью журналистам газеты «Известия» Сергей Лукьяненко, по состоянию на сентябрь 2021 года очередная часть цикла о «Дозорах» написана на 25%. Несмотря на то, что сейчас он работает над другими проектами, завершить над ней работу собирается к декабрю 2021 года, а издать планирует в первой половине 2022 года. Также он сообщил, что этой книгой, с рабочим названием «Вечный дозор», планирует завершить цикл о маге Антоне Городецком.

Напоминаем, что первая книга цикла «Ночной Дозор» вышла в 1998 году, а последняя «Шестой Дозор» в 2014 году. Цикл рассказов о «Дозорах» признан одним из самых успешных в творчестве писателя. Две книги «Ночной Дозор» и «Дневной дозор» были экранизированы и считаются первыми российскими блокбастерами.

Источник: iz.ru