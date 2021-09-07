 

IPhone 12 в описании к новой зарядке Magsafe назван «устаревшим» устройством

07.09.2021, 14:44, Разное
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Появилась информация о новой зарядке Magsaf, которая, как оказалось, поддерживает только восемь моделей IPhone. 12 поколение смартфона при этом названо в описании девайса «устаревшим».
О том, с какими устройствами можно адаптировать новую Magsafe-зарядку, стало известно из данных, опубликованных Федеральной комиссией по связи США. Сайт FCC перечисляет всего восемь аппаратов с поддержкой грядущей модификации. Ее модельный номер значится, как A2548. В то же время зарядный девайс для iPhone 12 получил код A2140.

Сам магнитный гаджет для зарядки телефона получит большую мощность. Кроме этого, его магниты также будут усилены, однако эта инсайдерская информация пока не подтверждена официально. Как сообщают авторитетные техноблогеры, специалисты FCC уже проверили совместимость Magsafe. В итоге в перечень таких устройств попали только все аппараты грядущей тринадцатой линейки и полная серия iPhone 12.

Официальная презентация нового поколения «яблочных» девайсов намечена на 14 сентября. Ранее в Сети сообщали, что в него войдут 7-дюймовый iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 и его Pro-версия с дисплеями на 6,1 дюйма и компактный 5,4-дюймовый iPhone 13 mini. В девайсах не исчезнет, но уменьшится «монобровь», зато вместительность флэш-накопителя возрастёт до 1 терабайта в максимальной комплектации. Также производитель намерен удивить поклонников улучшением объективов и микрофонами с технологией формирования луча.

Источник: www.ixbt.com



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