Мнение эксперта: “Стоит ли создавать в России национальную систему учёта углеродных единиц?”

Панов Роман Сергеевич, первый вице-президент Газпромбанка, считает, что создание национальной системы учёта углеродных единиц в РФ — это одна из ключевых задач государства. Это заявление он сделал во время климатической сессии на полях ВЭФ.

Ведь самая крупная в мире европейская система развивалась и совершенствовалась более 15 лет, что дало возможность сформировать законодательную и нормативную базы, которые создают условия для продажи углеродных квот.

Роман Сергеевич отметил, что в условиях современного мира необходимо создать национальную систему, которая сделала бы возможным учёт и обмен государственными квотами. А также открыла путь к зачёту углеродных квот РФ к другим международным систем. Это даст возможность оставить в стране объём средств, которые получат российские экспортёры в ходе деятельности с такими квотами. Что, в свою очередь, создаст благоприятные условия для развития «зеленой экономики» и трансформации рынка энергетики.

Первый вице-президент Газпромбанка сообщил, что Минэкономразвития с участием финансовых институтов уже работает над данным направлением. Роман Панов пояснил о предложении Газпромбанком соответствующих финансовых инструментов для компаний в рамках трансформации углеродного бизнеса. А также ведутся переговоры с Правительством Сахалина о запуске пробного проекта, касающегося торговли квотами на их электронной торговой площадке.