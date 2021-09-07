 

В РПЦ заявили об общем почерке антицерковных акций в Черногории и на Украине

07.09.2021, 14:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРПЦ пристально следит за событиями в Черногории и молится за единоверцев из Сербской православной церкви (СПЦ), сказал зампредседателя Отдела внешних связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Балашов сравнил ситуацию в Черногории и происходящее на Украине, где раскольники пытаются захватить храмы.

«Очень важна для нас взаимная поддержка верующих канонических православных церквей, их солидарность в противостоянии политизированным расколам, возникающим, как правило, на националистической почве», – передает РИА «Новости» слова Балашова.

Представитель РПЦ отметил, что одни и те же внешние силы хотят ослабить православное единство в разных частях мира.

По его мнению, за протестами стоят политические силы, проигравшие на прошлых парламентских выборах из-за антицерковной позиции. «Все мы помним массовые крестные ходы, литии, <…> когда множество верующих заявили: «Не отдадим святыни», – подчеркнул протоиерей.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как главный противник РФ на Балканах атаковал православие методом Порошенко.



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